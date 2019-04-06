東方日報B2：中外資齊唱好港樓　標普估今年升5%

香港住宅樓市自去年第3季「見頂」回落後，今年初開始反彈，而且漲勢愈來愈急，市場跟隨轉趨樂觀，最近多家中資及外資機構均發表報告唱好樓市前景。評級機構標準普爾預期2019年住宅樓價可溫和上升5%；交銀國際則預期樓市漲勢或可持續到今年第3季。



去年9月底，標普當時預期未來12個月住宅樓價會下跌5至10%，原因包括香港銀行體系結餘大幅「縮水」，會令港息走勢迅速跟隨美息上調，以及中美貿易戰引致的經濟前景不明朗等。不過，該行最新發表的報告指，香港住宅樓價已自去年8月高位回落約一成，現時預期今年樓價會溫和回升。



與此同時，交銀國際研究部聯席董事謝騏聰去年11月曾經表示，維持今年中之前樓價會由高位回調一成五的預測。不過，近日一份他有參與撰寫的研究報告指出，預期中原城市領先指數將會於未來6個月內重返去年高位。



報告指出，根據差餉物業估價署的數據顯示，今年2月份樓價指數按月上升1.3%，創8個月以來最大漲幅，較去年7月的高位低約7.5%。報告又稱，儘管樓價上揚，惟市場氣氛依然熾熱，一手成交量按季急增72%至5,574宗，當中逾2,780宗是在3月份錄得，為2016年9月來最旺一個月。該行預期，若成交量及一手樓宇的銷貨比率維持在高位，樓價漲勢可望持續到今年第2至第3季。



除標普及交銀國際之外，中國銀行(香港)(02388)最新一期中銀財經速評亦指出，香港住宅樓市出現回穩迹象。報告指出，歷史上香港樓市只出現過兩次大規模的調整，分別是1981至1984年中英就香港前途問題談判，以及1997年亞洲金融風暴至2003年爆發「沙士」疫症期間，其餘調整期一般較短，大多只有約6個月，而且調整幅度在兩成以內。



報告又稱，中美貿易爭端的最壞情景已可避免，而且內地加大政策力度穩定經濟，預期今年香港經濟維持溫和增長。由於美國聯儲局對加息前景的看法作出明顯改變，在市民就業與財政狀況穩健、息率走勢及中長期住宅供應將維持穩定下，相信香港樓市有望逐漸回穩。



美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，樓價回升主要受幾個因素影響，包括中美貿易戰轉趨緩和、香港加息機會不大及整體失業率低等。他又認為，樓價600萬元以下細價樓漲勢會更急，部分樓盤在早前跌市時樓價大挫兩成，現時已反彈，未來尚有上漲空間。該類樓盤主要集中新界區，包括沙田第一城及天水圍嘉湖山莊等，一些二、三線屋苑亦有機會追落後。



不過，市場並非一面倒對前景完全樂觀。資深投資者吳龍飛表示，市場累積的購買力在農曆新年後釋放，將帶動未來半年樓價上升5至10%，而近日新盤以貼近市價推出，吸引買家搶購，令市場熱鬧氣氛持續。



儘管如此，他認為樓市旺勢只能持續到10月，屆時或會出現股災，加上政府推出大量資助房屋，均影響到樓市下跌。



紀惠集團行政總裁湯文亮表示，年初時不少意見均認為今年樓價會先升後跌，之後不少人見樓價漲勢凌厲便「轉軚」，但自己則預期全年住宅樓價下跌5%。



事實上，同屬評級機構的惠譽早前發表報告指出，即使樓市早前調整，但仍未回到合理水平，樓價依然過高，相信今年香港樓市走勢向下。

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