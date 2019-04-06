歐股收市做好　Hammerson挫1.6%

美國就業報告好過預期，帶動歐股收市向好。英國富時100指數收報7,446點，升44點或0.61%；法國CAC指數收報5,476點，升12點或0.23%；德國DAX指數收報12,009點，升21點或0.18%。



早前包括淡水河谷等鐵礦企業紛紛預告，今年鐵礦石供應會減少，使鐵礦石價格持漲上揚。受消息帶動，歐洲鋼鐵股靠穩，Arcelor Mittal收市升逾1%；Thyssenkrupp先升後回軟，收市微跌0.11%。



個股方面，意大利油氣公司Saipem據報獲得挪威和中東合共達2億美元的海上鑽井合同，刺激股價大漲2.87%。



英國地產商Hammerson遭大行下調目標價，股價收市跌1.61%。



早前捲入洗錢醜聞的瑞典銀行(Swedbank)，該行行長Lars Idermark宣布離職，拖累股價微挫0.1%。

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