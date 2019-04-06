紐約期金靠穩　布油收市突破70美元關

美國最新就業報告好過預期，鞏固投資者對經濟信心，美元靠穩，國際金價小幅做好。紐約6月期金收報每安士1,295.6美元，升0.1%。美匯指數則靠穩於97.39。



油價方面，紐約期油收報每桶63.08美元，升0.98美元或1.58%，創5個月高位，全周計累漲4.9%；布蘭特期油收報每桶70.34美元，升0.94美元或1.35%，創去年11月12日以來高位。



美國政府宣布將對委內瑞拉進一步施加制裁，包括制裁由委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)所有或控制的34艘船隻，同時考慮對委內瑞拉金融行業採取更多制裁。



另一方面，油服公司貝克休斯公布，至4月5日當周，美國石油鑽井數增加15台至831台，為7個星期以來首周錄得增幅，增加量創去年5月以來最大。期內天然氣鑽井數增4台至194台；總鑽井數增19台至1,025台。

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