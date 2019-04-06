美股收市：道指漲40點　三大指數連升兩周

美國股市周五收市做好，三大指數連升兩周。道指收報26,424點，升40點或0.15%；標指收報2,892點，升13點或0.46%，錄得連續7日升勢；納指收報7,938點，升46點或0.59%。



全周計，道指、標指、納指分別累升1.92%、2.06%和2.71%。



數據方面，美國勞工部周五公布，當地3月份新增非農業職位由2月的2萬個，大增至19.6萬個，高過經濟師預期17.7萬個。期內，失業率維持3.8%，而平均時薪按月增加0.1%，低過預期0.3%增幅。



美國2月消費信貸增加151.9億美元，預期增170億美元。



對於後市，AssetMark首席經濟師Jason Thomas認為，對投資者來說，市場狀況非常舒適，因為失業率處於歷史低位，消費者信心將持續高企，但指工資正復恢復增速。



不過，「金磚國之父」、高盛資產管理前主席奧尼爾在訪問指出，美股「絕對不便宜」，及對壞消息「十分敏感」，一旦聯儲局有任何收緊政策的消息，將對美股和債市造成打擊。



奧尼爾又認為，聯儲局年底時再收緊政策非並瘋狂的想法，又指過去半年的市場波動情況，與過去十年很不同，可能是十年牛市結束的迹象。

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