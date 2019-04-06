二手成交：交投轉活　部分業主賣大包減價沽貨

發展商積極推售新盤，二手市場交投亦暢旺，樓價續升，但個別業主為求成功出貨，均願意提供議價空間，九龍及新界區暫錄減價成交。



●利嘉閣地產高級經理張家偉透露，元朗御景園7座低層B室兩房兩廳單位，實用面積約480方呎，建築面積約615方呎，原叫價620萬港元放售，經議價後，業主減價35萬元或約5.6%，終以585萬元售予獲區內換樓客，折合實用面積呎價約12,188元。據悉，業主於2000年1月以約172萬元買入該單位，持貨19年轉手帳面獲利約413萬元，賺價2.4倍。



御景園4月暫錄上述1宗二手個案；現約有21個單位放售，「入場費」約588萬元起。



●中原地產分行首席分區營業經理黃家全稱，奧運站港灣豪庭3月錄得8宗成交，平均實用呎價約18,425元。最新錄得3座低層H室，實用面積321方呎，建築面積477方呎，採兩房間隔，單位座向西北方，外望翠綠公園景，議價後剛以660萬元沽出，折合實用呎價20,561元。



據了解，原業主於2015年12月以450萬元買入上址，持貨3年多，現轉手賬面獲利210萬元離場，單位期內升值47%。



●利嘉閣地產分行市務經理郭永峰表示，長沙灣昇悅居8座極高層H室兩房戶日前以915萬元易手，實用面積約491方呎，建築面積約643方呎，折合實用面積呎價約18,635元。據了解，原業主於2010年8月以約380萬元買入單位，持貨至今約9年，轉手帳面升值約535萬元或1.4倍。



昇悅居3月共錄9宗成交，平均實用面積呎價約1.8萬元。屋苑現約有30個放盤，最低入場費850萬元起。



●中原地產高級分行經理李偉寧指出，小西灣藍灣半島2座高層A室，實用面積598方呎，建築面積872方呎，三房套間隔，向西南，獲外區客以2.5萬元承租，折合平均實用呎租41.8元。原業主於2008年12月以378萬元買入單位。



●利嘉閣地產分行經理梁國恩指，柴灣杏花邨35座中層6室以1.9萬元獲承租，以實用面積約499方呎計，折合實用面積呎租約38元。據悉，業主在2011年9月以約458萬元買入。杏花邨本月至今，累錄得約4宗租賃成交，且暫有60個租盤提供，叫租1.7萬元起。



●中原地產區域營業經理伍耀祖稱，天水圍栢慧豪園3月錄約25宗租賃成交，按月升逾90%。最新錄得6座高層E室以1.25萬元租出，單位實用面積498方呎，兩房間隔，平均實用呎租約25.1元。業主於2011年2月以220萬元買入單位。



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