3月全球製造業PMI按月升至51.7%　惟增勢趨弱

中國物流與採購聯合會今日(6日)公布，美國及中國製造業PMI雙雙回升，帶動今年3月全球製造業採購經理指數(PMI)升至51.7%，較2月小幅上升0.2個百分點，按年則跌3.5個百分點。



首季度，全球製造業PMI均值為51.9%，較去年第四季度回落1.2個百分點。



不同區域製造業增速均有不同程度放緩，其中亞洲及非洲保持溫和增長；美洲製造業增長仍較快，但增速見放緩；而歐洲製造業增速明顯下滑。



綜合指數變化，目前全球經濟趨勢繼續溫和增長，但指數水平較去年降低，增勢轉弱。面對現時經濟走勢，主要經濟體均考慮放緩加息步伐，世界貨幣政策環境將不再趨緊，有利於緩解經濟下行的壓力；中美貿易談判亦釋放較為積極的信號，為世界經濟保持溫和復甦帶來支持，全球經濟增速快速回落的可能性較小，整體保持穩中趨緩走勢。

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