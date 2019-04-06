Apple Music在美收費用戶首次超越Spotify

串流音樂服務市場競爭白熱化，外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)旗下Apple Music最近撼低瑞典Spotify，在美國市場的付費用戶數目首次超越該主要競爭對手，直至2月份，Apple Music在當地的付費用戶約有2800萬，而Spofity則約有2600萬。這對於近期積極要轉型，拓展收費服務的蘋果公司，是一個重要的里程碑。



報道又指，Apple Music在美國市場的上客增速明顯高於Spotify，當Spotify增速介乎1.5%至2%時，Apple Music的增長速度為2.6%至3%。



不過，若以免費用戶來計算，Spotify在美國仍然領先於蘋果公司，但免費用戶的模式只能提供廣告方面的收益，對Spotify整體收入增長的裨益不大。



事實上，Spotify在歐美地區的競爭對手豈止於Apple Music，其他競爭者如Pandora、Google Play Music及Amazon等，都積極搶奪市場份額。

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