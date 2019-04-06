3月非住宅物業成交登記彈逾兩成

樓市反彈，各類成交都有所增加。香港置業援引土地註冊處資料指，3月份非住宅物業錄854宗成交登記，較2月的690宗增加約23.8%；涉及金額約56.03億元，亦較2月的46.50億元增加20.5%。至於非住宅物業的成交登記總數，則佔整體物業成交登記量13.3%。



按類別劃分，工廈市場在3月份錄241宗成交登記，較2月的135宗增加78.5%；涉及金額約18.81億元，按月增加72.2%。成交登記量額齊錄顯著升幅，主要因為期內觀塘有全新工廈項目拆售所致。



至於商廈市場方面，3月錄85宗成交登記，較2月的53宗增逾60%；涉及金額約9.82億元，較2月增加17.6%。



舖位市場3月則錄85宗成交登記，較2月增39.3%；涉及金額19.10億元，較2月增20.6%。



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