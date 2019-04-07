陳鳳珠：新能源汽車中線有得諗

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄表示，港股首季累計錄得逾一成升幅，受到內地股市帶動，恒指踏入4月份即創年內高位，並一度突破30,000點關口，而成交亦配合升勢。由於憧憬內地經濟增長或保持平穩，且預期中美貿易談判會有進展，料投資氣氛持續向好。



內地與美國展開貿易談判前，宣布繼續暫停對美國汽車及零部件加徵關稅措施。而市傳內地最遲於2025年前實踐承諾，將購買更多美國商品，及美國企業可全資擁有內地企業等。現市場憧憬中美雙方元首或會正式簽訂最後協議，屆時將可結束困擾多時的貿易戰。



另外，內地於4月1日起下調增值稅，原稅率為16%的下調至13%，原適用10%稅率的下調至9%。其實，去年內地已將增值稅稅率由17%及11%分別調低至16%及10%，1年內再度調低增值稅，相信是要推動企業發展。財政部表示，去年調低增值稅1個百分點後，製造業於8個月內少付超過900億元人民幣稅款，今次製造業的適用稅率由16%下調至13%，料可有效減輕製造業的負擔。而企業有望以資金配備更多高新設備及升級改造，以提升競爭力及推動經濟向高質量發展。



由於內地調低增值稅，不少車企已進行減價，去年內地汽車總銷量為20年來首次出現負增長，因此可留意調低增值稅能否支持銷情。不過，早前內地宣布6月起將新能源汽車補貼減半，2019年的補貼標準於2018年基礎上平均下降50%，直至2020年底前退出補貼，以後將轉為支持新能源汽車的配套設施如充電基建、配套營運等。



其實，近年內地大力發展新能源汽車產業，去年電動車銷量達到126萬輛，佔汽車總銷量的4.5%。由於新能源汽車受政府補貼推動而增長迅速，且市場已累計一定需求，故新能源汽車補貼將逐步減少。另由於相關配套設施尚未完善，因此內地有意一方面將新能源汽車市場推向市場化，一方面加大力度支持充電基建等，來增加新能源汽車的吸引力及需求。



(作者為註冊持牌人士)

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