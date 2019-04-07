曜熊理財：美股基金何去何從

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄表示，全球經濟增長持續放緩，美國製造業採購經理指數去年底逐步回落，歐元區3月製造業採購經理指數終值47.5，創2013年4月以來最低水平，貨幣政策轉鬆成為股市上升動力。



美國聯儲局出現了明顯的鴿派轉變，加上季節性美股旺季，美股表現回升，不過進入5月後市場將受到考驗，未來幾個月美股可能不會繼續第1季度的升勢。



美股的大頂現在可能還沒有到來，即使這輪牛市是持續時間最長的牛市，一些迹象顯示頂部已經很近了，現在頂部還沒有成立，見頂預計還需要一個過程。隨着牛市繼續，許多投資者面臨的兩難困境：是否需要離場或維持股市的投資。



股市見頂前數年的表現往往非常強勁，牛市最後兩年最低回報率為30%，回報率中位值為45%。一般而言，牛市最後2年的回報率可佔整個牛市總回報率的40%以上。牛市最後1年的最低回報率也達到可觀的11%，如此豐厚的回報使得過早賣出的機會成本太高。



美股見頂可能與全球經濟增長下跌有關，目前，亞洲正在出現的疲軟和歐洲遭遇的挫折，全球經濟正在幾大主要經濟體的帶領下開始減速。對亞洲和歐洲經濟的擔憂情緒已經影響了聯儲局的政策前景，5月通常是美股淡季，目前可減持有關基金。

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