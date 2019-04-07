鄺民彬：百貨業龍頭有睇頭

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄表示，受一連串利好消息包括中國採購經理指數數據遠優於預期，以及憧憬中美貿易談判將有明顯進展，中港股市近期均表現強勁。雖然人民銀行多次否認降準，但滬綜指仍然突破3,200點。



此外，融資融券餘額增幅近日亦有加快。雖然A股牛氣沖天，但年初至今，A股升幅已經達30%，滬深300指數距離近4年高位已經不足10%，潛在獲利回吐壓力龐大。建議投資者等待更好的買入時機。



恒指亦升至30,000點水平，每日成交金額亦重回1,000億元以上。然而，港股年初至今累積升幅顯著，不少藍籌股估值升至不具吸引力水平。再加上恒指於30,000點之上的技術趨勢阻力亦不輕，短期或需於現水平整固。展望未來，投資者焦點將集中於中美貿易談判進展，以及即將公布的內地經濟數據。



板塊方面，香港首兩個月零售業總銷貨額微跌1.6%，與香港旅發局公布的旅客數字相比，兩者走勢再次背馳，首兩個月訪港旅客按年增長16.6%至1,237萬人。此外，香港零售管理協會表示，多數會員反映3月銷售普遍按年持平或錄得輕微跌幅。



事實上，消費者對環球經濟放緩的憂慮，抵銷今年人民幣及股票市場回升的正面影響，目前未見零售市道明顯改善的迹象。相對而言，百貨公司及藥妝類表現較佳，可注意行業龍頭。



(作者為註冊持牌人士)

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