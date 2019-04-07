葉尚志：中金公司候低吸納

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄表示，港股整固過後又再向上突破，恒指升穿了前高點29,486點，再創9個月新高，並且進一步挑戰至30,000關口水平。



美國長短債息率倒掛的情況出現改善，內地經濟數據有回穩迹象，都是刺激港股向上因素。走勢上，由於恒指創出了新高點，前一級浪底可以從28,201點上移至28,435點，守穩其上，反覆向上的狀態可保持，而29,500點會是目前的好淡分水線。



中金公司(03908)在2月下旬向上突破創出新高20元後，股價橫盤整固了有接近兩個月時間，在業績表現持續理想下，加上A股表現強勢，相信中金公司處於整固待升階段。



中金公司公布了去年的業績，實現收入同比增長21.5%至185.4億元人民幣，淨利潤增長26.2%至34.9億元人民幣，在去年下半年市況不佳，券商行業收入和利潤分別下降14%和41%的情況下，中金公司盈利能力持續優於同業，並體現出穿越周期的穩健性。



目前， MSCI和富時指數即將增納A股，科創板也將會開通，估計A股市場正處強勢，對於在投行業務有競爭優勢的中金公司，會是正面利好因素。建議現水平吸納，止蝕位17元，目標看22.8元。



(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

