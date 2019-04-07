鄭勤龍：人民幣前景仍樂觀

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，近年隨着中國資本市場的對外擴大開放，可供境外投資的管道亦不斷增加。繼去年A股被納入MSCI新興市場指數後，中國債券本月也開始被納入彭博巴克萊全球綜合指數。



德意志銀行預計，中國債券被納入指數後，未來20個月內，流入中國債券市場的海外資金規模約為1,200億美元，與此同時，A股在MSCI指數中的權重亦將於今年提高，預料可為A股市場帶來670億美元的資金淨流入。



對於境外投資者來說，將資金投放在中國市場，除了是意味着人民幣資產具一定程度的吸引力外，亦同時代表人民幣匯率的穩定性，已進一步得到全球認可。



據資料顯示，截至2018年第四季度，各經濟體央行持有的外匯儲備中，人民幣資產佔比升至1.89%，創2016年底人民幣被納入IMF特別提款權貨幣籃子後的的最高水平，並且已超過了澳元及加元。



相反，美元作為儲備貨幣的地位卻持續下滑，在日前國際貨幣基金組織(IMF)發布資料顯示，截至2018年第四季度，在全球的央行外匯儲備中，美元佔比已經從2000年的72%下降到61.7%，不僅是連續第三個季度回落，更是降至2013年以來的最低水平，加上市場預期美國聯儲局今年不會加息，亦使美元相對於人民幣的吸引力有所下降。



除此之外，雖然美國總統特朗普在華盛頓舉行的共和黨年度春季晚宴上表示，預計美國股市今年將再創新高，但回顧今年初的中美股市表現，由於美國股市從去年開始就一直處於歷史性的較高水平，不似中國已經歷了較大幅度的調整，所以今年至今的道指表現累計升幅只約有11%，遠比A股指數的22%升幅為低。



從干支氣運說來分析，中國喜行水地，由於今明兩年地支皆屬水，有利吸引外資流入中國，因此人民幣及人民幣資產的升值潛力亦會有所提升。

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