陳健豪：歐元可短沽一轉

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，英國脫歐公投自16年6月起一直成為英鎊炒作主要話題，而脫歐期限獲得延後，紓緩了市場對硬脫歐的憂慮，不過退後一步看，過去數星期英國政界正出現一場鬧劇，脫歐談判在過去數星期一直未有任何進展。但市場卻反智地認為硬脫歐的機會減低，而隨着文翠珊下台、重新大選的機會上升，甚至會出現二次公投，繼而憧憬英鎊可回到脫歐公投前的1.47水平，買入自然有一定的值博率。



當然，英鎊要回到1.47幾乎是不可能的任務，因長期而言，脫歐困局勢必會對政治構成打擊，現時事態發展上仍未見到有任何出路。不過，投資者都愛跟紅頂白，也正如筆者年初時所料英鎊走勢向好(此看法在不同媒體、公司大型講座都有提及)。今年英鎊兌美元自年初至今上升2.9%，冠絕一眾主要貨幣，不至於拆了筆者的招牌。



近日英鎊脫歐鬧劇已開始到了尾聲，其中歐盟就訂下了4月12日的死線，惟已奪得脫歐談判主導權的國會，卻持續在國會中遭多次否決，暫時仍未能出現一個各方都能接受的方案，這條死線能否再度搬龍門向後延遲仍未知道，不過英鎊自年初低見1.24後就一直一浪高於一浪，於1月首次在國會遭否決下的低位1.2670，更成為中線英鎊兌美元的好淡分水嶺！



近日走勢亦可見英鎊已企穩於1.30上方，跌穿1.2960將成為短線投資者的止蝕位。阻力位方面，今年高位1.3385仍是重要阻力，一旦再創今年新高，下一重要阻力將在1.37水平，此位仍是筆者今年認為全年高位所在，且看英鎊兌美元能否借勢再上。



歐洲問題同樣嚴重，其中歐洲議會將會在今年5月23至26日舉行5年一次的選舉，一眾歐盟最高領導人都面臨換屆，因此歐元兌美元仍在年內低位1.12水平徘徊，加上貨幣政策轉鴿、9月再次放水、經濟數據欠佳，自然難以吸引投資者買入歐元。執筆時歐元兌美元一度出現輕微反彈，不過預期短線彈至1.1350已有初步阻力，建議可短炒一轉，於此位沽出歐元兌美元，以升穿1.140作止蝕，目標在於1.125。

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