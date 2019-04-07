鄺紫珊：外資回流亞股有路捉

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，定期定額是挺適合退休理財，但也必須選對市場。有統計顯示，從長期定期定額投資去看，以單一市場如新興市場為例，印度及亞洲等都有不錯的表現；而成熟市場，則以美國表現較佳。



定期定額屬於長期投資，建議投資者避免過度經常轉換，因往往得不償失。其次，投資者也需要選對標的，這才可為定期定額策略達之最佳效果。以美國指數為例，美股指數5年來的定期定額回報率達25.3%，巴西則為59.3%，印度為31.9%。相比如果選擇表現較遜色的市場，定期定額則有較差的效果，以日本股市為例，投資者若從1992年開始定期定額投資日本股市，20年後反而仍虧損8.9%。



另外，投資者在不確定時期選擇定期定額也有不俗效果。以投資中國A股為例，若投資者在2015年5月底時，即指數相對高位開始，於每月底以定期定額投資進場，即使之後指數曾經暴跌，其累積回報率也曾經出現虧損，但歷時約5個月後，也能在當年的11月初轉虧為盈。至於從2016年5月底開始定期定額投資，期內累積最高回報率也為12.8%。



至於經濟增長率較高及市況較波動的市場表現，也可優勝於成熟市場，因為定期定額策略主要是在不論升市或跌市都會進場，市況若愈是波動，投資者反而有機會在低位時吸納更多股份，也能減低市況波動及下挫時的風險。



從投資市場去看，美債孳息率出現曲線倒掛，雖會影響投資情緒，但這並不影響外資普遍對亞股的投資態度，南韓、泰國、馬來西亞股市雖有少量資金淨流出，但印度與台灣股市則分別獲外資增持7.4億美元與1.5億美元。今年以來，印度吸金已超過70億美元，大幅超越去年同期的18.6億美元。



今年以來，外資明顯回流亞股，推升亞股普遍上升。隨着中、港、印度、印尼股市轉強，可望有大量選股機會，投資者可選擇適合標的，其中可考慮以內地A股指數作定期定額投資，以捕捉長線上升機會。

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