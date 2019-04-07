御峰理財：買個股衰過買國債？

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，「買股票衰過買國庫債券？」這個標題，直覺上有違「股票長遠跑贏債券」的投資常識。然而「股票」是投資指數，而非個股。美國有學者分析了兩萬五千多間上市公司的表現，再與1個月期的國庫債券回報比較，結果發現個股回報令人失望。



於2018年美國亞利桑那州立大學的Hendrik Bessembinder教授，發表了《股票跑贏國庫債券？》(Do Stocks Outperform Treasury bills?)的論文，比較在1926至2016年期間約25,300間上市公司及1個月期國庫債券，兩者同樣以買入並持有的策略，發現超過一半的個股回報皆跑輸國庫債券。



縱使大部分上市公司跑輸債券，但由於個股回報分布出現正向偏態，少數股票的強勁回報抵銷了大部分個股表現的不滯。特別是在較長投資時間，因有複利的推動，個股回報分布出現更明顯的趨向正向偏態。該論文指股票跑贏債券的主要動力，來自約百分之四(1,092間)的上市公司。



值得留意的是，近幾十年多了表現不如債券的上市公司。這或許是由於自1980年開始多了盈利能力低的公司上市。此外，互聯網經濟的勝者全取(winner take all)現象亦加強了正向偏態。



每當提到分散投資組合，有人會以股神巴菲特的集中投資法來加以反駁。事實上，巴菲特是投資界的異類。與所有1976至2017年期間的基金比較，巴菲特夏普比率排名為首百分之3。要是與所有在1926至2017年期間的上市公司比較，巴菲特的夏普比率也是所有個股中最佳的百分之6。別忘記，巴郡已有數十年的歷史，而美國上市公司的壽命短暫，中位數只是7年半而已。



對於普通投資人的最佳投資方法，就是買入一堆股票。沒有太多資金的，可以考慮購買基金。

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