潘梓生：人民幣宜短炒上落

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，市場早前一直憧憬中美貿易談判有進展，加上人民幣匯率可能被列為貿易談判籌碼之一，市場認為人民幣必先升值，才可換取美國於貿易談判中退讓，人民幣自去年10月見底後大幅上升，美元兌人民幣則由近6.98水平大幅回落至近日6.71附近，幅度近4%。由於人民幣本身波幅較小，人民幣期貨槓桿可達80倍，有利進行區間操作。



中美貿易談判持續利好市場情緒，不過人民幣在2月中開始升勢已明顯停止，近月則持續在6.67至6.74之間波動，技術上明顯出現整固。基本面方面，由於市場對中美貿易談判的憧憬有所消化，加上聯儲局轉鴿後市場已轉吹一片和風，短期而言人民幣出現大幅波動可能性非常低。



因此，在人民幣走勢大致穩定下，人民幣期貨提供投資者一個不錯的交易選項。投資者可待人民幣升至約6.685附近買入人民幣期貨，或待人民幣跌至約6.7250附近賣出人民幣期貨，各均以區間中軸即6.710平倉。以新交所人民幣期貨合約保證金8,800元為例，操作獲利約為1,500元，在平衡風險及回報的操作下，人民幣期貨不失為一個好選擇。

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