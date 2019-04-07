趙文傑：資產價格大漲　反映減息因素

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄表示，全球大部分資產價格近期顯著上揚，如股市、債市、商品及房地產價格普遍均出現升勢，甚至連沉寂已久的虛擬貨幣比特幣，亦重返4個月以來高位，市場似乎又進入一遍歌舞昇平，雞犬皆升的日子，甚麼孳息倒掛已被拋諸腦後。大部分人類都是善忘的，今日情況猶如07年般，在孳息倒掛後，金融海嘯爆發前，市場氣氛繼續暢旺。



回顧今年第一季，包括新興市場在內的MSCI明晟世界股票指數大升11.6%；彭博巴克萊美國綜合債券指數上升2.9%；費城金銀指數微升0.7%；紐約期油急升32.4%。由此可見，各項主要資產價格均於季內錄得上漲。



對於近期的市況，筆者相信可歸咎於市場已將聯儲局最近的行為，解讀成部署進入減息周期，未來將放寬市場銀根，而聯儲局最大壓力，相信是來自白宮。美國白宮首席經濟顧問庫德洛日前在接受媒體訪問時，公開呼籲聯儲局立刻減息半厘，並贊同停止縮減資產負債表。



按彭博最新統計，聯儲局今年剩餘六次議息會議，最後三次的舉行時間分別為9月、10月及12月，利率期貨數據顯示，交易員認為聯邦基金利率能夠維持2.25至2.5厘的機會率，分別為57.6%、52.1%及39.9%。這樣亦即代表，市場預期有超過一半的機會，在12月議息後公布減息。



雖然近期部分經濟數據轉弱，但美國經濟表面上仍然風光，如失業率仍處於近50年低位，工資增長亦維持強勁。通脹方面，現時亦位於聯儲局所定的2%目標。然而當局近期急於放風減息，某程度上已反映經濟未有如外表般好。據過往歷史，每當進入減息周期，便是經濟由盛轉衰的日子。

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