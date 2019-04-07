備戰星期一：跟住專家食大茶飯

港股上周跟隨中美股市反覆向上，恒指一度挑戰三萬點關，可惜周四無力再上，重磅股騰訊控股(00700)及中國移動(00941)股價都要回軟。不過，市場除繼續炒中美兩國幣策寬鬆外，中國3月製造業採購經理指數重上盛衰分界線，以及中美貿易談判氣氛向好，多少增加資金對內地經濟重燃復甦的憧憬。恒指上周四跌50點，收報29,936點，全星期則累升884點，有愈戰愈勇之勢。



話咁快又到4月第二個星期，本周中美貿易談判會否有好消息，而中央會否再推出其他刺激經濟的財稅新政，不妨拭目以待，且率先參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，為投資做好備戰準備。



1、【鄺紫珊：外資回流亞股有路捉】

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2、【鄺民彬：百貨業龍頭有睇頭】

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3、【潘梓生：人民幣宜短炒上落】

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4、【趙文傑：資產價格大漲 反映減息因素】

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5、【葉尚志：中金公司候低吸納】

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6、【陳鳳珠：新能源汽車中線有得諗】

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