中國官媒：貿易磋商雖近尾聲　未簽字前仍存變數

中美日前結束第9輪高級別經貿磋商，中國官媒上周六(6日)表示，雙方討論協議文本的多個範疇取得新進展，決定就遺留的問題，透過各種有效方式進一步磋商。有官媒分析指，這反映貿易談判已接近尾聲，惟強調一日未正式簽字落實，一切仍有變數。



中共中央政法委微信公眾號「長安劍」分析指，上述信息意味談判已接近尾聲，離最終定稿很接近。文章又指雙方至少討論了技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡及實施機制，這是中美貿易磋商中最重要的7個領域，彼此全部談及，並無遺漏。



文中又指，將會繼續進行磋商的「遺留的問題」，通常是少數問題，換言之大部分問題已達共識；如果重要問題均談妥，兩國高層就不需要再當面談判。不過文中補充，只要未簽字落實，一切都有變數，呼籲做好兩手準備及保持平常心。



據知，中美雙方代表本周將以視像會議形式繼續談判，處理仍未解決的分歧。特朗普日前也表示，認為可在約四周內完成一份貿易協議，待達成後便會與中方領導人舉行峰會。



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