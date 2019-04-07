港股前瞻：恒指上望30400點　騰訊續向好

在美股上周五做好帶動下，港股美國預託證券(ADR)全線向上，當中騰訊控股(00700)收報382.12港元，較上周五香港收市價高6.12元或1.63%。香港交易所(00388)收報283.27元，升3.27元；兩桶油中石油(00857)及中海油(00883)ADR也升逾1%。按比例計算，恒指周一或會高開257點，見30,193點。



中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，儘管中美目前仍未有任何實則磋商結果推出，談判進展正面，加上本周內地亦將公布多項經濟數據，相信可令市場氣氛持續向好，預料港股本周可企穩三萬點再向上衝，恒生指數短期內上望30,400點，低位支持為29,800點水平。



雖然美國總統特朗普日前又「改口風」，拒絕預測協議能否達成，惟市場對他的言論早習以為常，加上談判有「討價還價」的情況亦是預料之事。事實上，考慮到兩國經濟發展，市場對中美最終能夠簽署協議相當樂觀。



此外，內地上月經濟製造業採購經理人指數(PMI)已見回升，估計其他經濟數據亦會轉強，相信本周將陸續有正面消息刺激股市，當中騰訊上周有新遊戲獲批版號，料會跟隨大市繼續做好。另外，他亦看好中資航空股，料可受惠中國民航發展基金徵費減半及人民幣匯率轉強。



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