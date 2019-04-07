恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，周二開售100伙的恒基地產(00012)長沙灣家壹累收約540個登記，超額認購4.4倍，其中有2位入票人士為代理，項目將於明天晚上8時截票。



他續稱，按地區劃分，有一半入票來自九龍，三成來自新界區，而用家及投資者分佔65%及35%。他預計，完成首輪銷售後，緊接有機會加推4號及5號價單，預計在復活期或之前再作一輪銷售。



他又表示，現時樓市正處於V型反彈，估計是次上升浪會更長，加上市場有機會減息，在一片正面因素下，形容不少買家「一聞到陣味，就出嚟」尋找入市機會。



對於今年樓價走勢，他認為市況已有所改善，樓價升幅由年初的預測升幅約7%至8%，調整至2019年全年的15%升幅，料今年年底樓價水平較去年高峰位更高出約8%。他又估計，第二季的一手交投量將會較首季約5,500伙更多。



上周香港地產建設商會提出的新盤銷售手法建議，林氏表示不評論，但集團會維持一向做法，只會讓特色戶及售價較貴的單位才以招標推出，一般單位則沿用價單形式。



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