市場賭跌！日圓淡倉連升6周　周三有項數據要留意

外國傳媒報道，由於日本經濟前景欠佳，加上金融市場避險情緒降溫，日圓受壓，今年首季日圓兌美元就貶值了2.8%，目前賭跌力量仍在增加。



日圓兌每美元上周五(4月5日)收報111.67，距離今年低位112.14僅一步之遙。根據CFTC上周五(4月5日)公布的數據顯示，截至周二(4月2日)，日圓的淨投機淡倉已連升6周，而美元的好倉則升至去年12月以來新高。



事實上，日圓匯價下跌部分原因是經濟基本因素不樂觀。在4月1日，日本央行公布了第一季短期報告，其中大型製造業信心指數創逾6年最大跌幅，企業對經濟前景態度審慎。經濟學家更預計，在本周三(4月10日)公布的日本核心訂單將按年繼續萎縮，跌幅恐擴至5.2%。



與此同時，日本早前公布的2月家庭支出按年下滑0.9%，創近一年以來最大跌幅，再加上消費稅會在今年10月1日由8%上調至10%，有機會窒礙經濟，同時給予日本央行繼續實行寬鬆貨幣政策。



除了基本因素之外，中美貿易談判有好消息，亦令市場避險情緒消退，使日圓匯價回落。更重要的是，日本投資者在3月以來，不斷加碼配置海外資產。截至3月29日當周，日本投資者淨買入的海外股債資產達到7.85萬億日圓，亦令日圓受壓。

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