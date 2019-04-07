中國3月外匯儲備30987億美元　連升5個月

中國人民銀行公布，3月外匯儲備升至30,987.6億美元，大致符合預期的30,900億美元，按月增近86億美元，連升5個月，並升至去年8月後最高；2月外儲為30,901.8億美元。



截至3月底，中國黃金儲備6,062萬安士，2月為6,026萬安士。



國家外匯管理局表示，3月主要受中美經貿談判、歐美央行貨幣政策預期調整、英國脫歐不確定性等多重因素影響，美匯指數小幅上升，但金融資產價格也有所上漲，匯率折算和資產價格變動等因素綜合作用，外匯儲備規模小幅上升。



若往前看，全球政治經濟形勢錯綜複雜，不確定性有所上升，經濟增長面臨下行壓力，金融資產價格仍處高位，國際金融市場波動性可能加大。但中國經濟運行將保持在合理區間，隨着人民幣匯率彈性增強，匯率「自動穩定器」功能逐漸顯現，總體有利於中國外匯儲備規模保持穩定。

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