本周重要經濟數據一覽
2019年04月07日 17:30
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本周除了要關注恒常的經濟數據外，英國脫歐「大限」將於4月12日屆滿，再延期至何時惹市場關注。以下為本周重要數據(香港時間)：
【4月8日星期一】
22：00美國公布2月耐用品訂單終值、2月工廠訂單
【4月9日星期二】
21：00國際貨幣基金組織(IMF)公布最新世界經濟增長預測
22：00美國公布2月JOLTs職位空缺，為聯儲局重視的數據
【4月10日星期三】
06：45聯儲局副主席克拉里達發表演說
19：45歐央行公布議息結果
20：30歐央行行長德拉吉召開記者會
20：30美國公布3月通脹
22：30美國公布每周原油庫存
【4月11日星期四】
02：00聯儲局公布3月會議紀錄
09：30中國公布3月通脹
10：30中國公布3月貿易數據
20：30美國公布每周新申領失業救濟人數
【4月12日星期五】
22：00美國公布4月消費者信心指數
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