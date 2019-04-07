本周重要經濟數據一覽

本周除了要關注恒常的經濟數據外，英國脫歐「大限」將於4月12日屆滿，再延期至何時惹市場關注。以下為本周重要數據(香港時間)：



【4月8日星期一】

22：00美國公布2月耐用品訂單終值、2月工廠訂單



【4月9日星期二】

21：00國際貨幣基金組織(IMF)公布最新世界經濟增長預測

22：00美國公布2月JOLTs職位空缺，為聯儲局重視的數據



【4月10日星期三】

06：45聯儲局副主席克拉里達發表演說

19：45歐央行公布議息結果

20：30歐央行行長德拉吉召開記者會

20：30美國公布3月通脹

22：30美國公布每周原油庫存



【4月11日星期四】

02：00聯儲局公布3月會議紀錄

09：30中國公布3月通脹

10：30中國公布3月貿易數據

20：30美國公布每周新申領失業救濟人數



【4月12日星期五】

22：00美國公布4月消費者信心指數

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