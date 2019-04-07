股債齊升難持續　誰才是「堅升」本季揭曉？

外國傳媒報道，投資者在今年首季實現了「瞓住賺錢」，皆因無論是股票或債券都錄得雙位數回報。問題是「瞓住賺錢」能持續嗎？



一般來說，由於投資性質不同，股債通常是呈現「負關連」，即當股市升，債市應該下跌(即債息升)，以反映市場避險情緒降溫；相反，當債市升(即債息跌)，股市應要下跌，以反映避險情緒升溫。



法興援引歷史顯示，自1988年以來，有44%季度是股債同步上揚，惟往往不能持續。換言之，本季極有可能出現股市升、債市跌(即債息升)，或相反的局面。



就此，歐洲最大綜合金融集團安聯(Allianz)固定收入環球主管Franck Dixmier表示，股債齊升顯然是不可持續的。永明投資管理董事總經理Dec Mullarkey則預期，隨着中美經濟數據於今年下半年穩定下來，相信通脹會回歸，屆時聯儲局不能坐視不理，惟由於不會大幅加息，可能會出現債息升(即債市跌)而股市上揚的局面。

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