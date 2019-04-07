退休無憂：實業家轉數高　揸半億物業

大家可有想過幾多歲退休？60歲？還是法定退休年齡65歲？實業家莊雄志就在50歲時退休，當同齡人每天迫車趕返工之時，他卻能睡到自然醒，朝早踢波，下午在私人影院煲戲。能成功提早退休，全因他在事業上懂靈活轉身，過去由IT男變身為廠家，其後更開設連鎖雪糕店，如今坐擁市值達半億元物業，演繹快樂人生！



「做實業唔夠炒樓發，但始終鍾意做實業」，莊雄志分享個人的看法，指不少投資者憑着炒樓炒舖達至財務自由，身家億億聲，但他卻深信投機倒不如靠自己，選擇踏踏實實地做實業，雖然身家談不上天文數字，但仍較一般小市民提早15年退休。現年54歲的他與妻子育有兩名二十多歲的子女，一家四口生活美滿，子女均在英國讀書，屬典型的中產家庭。

現時他生活悠閒，平日活動甚有規律，起床後與朋友們踢足球、飲早茶，下午則回家看電影。有時候會與太太去旅行，當打工一族拚命工作，等待長假期、撲平機票去旅行，他卻可以隨時起行。



現時他的投資取向是穩陣中帶點「貪玩」，何謂貪玩？他表示，與自己性格一樣，喜歡刺激一點的投資，輸掉也不會痛心。他會把小部分資金運用孖展投資外匯，主要買入日圓及英鎊；其餘則買入藍籌股及存入定期儲蓄戶口。



莊雄志來自大家庭，家中有6兄弟姐妹，他排名最細，由於自小父親已不在身邊，因此長兄為父，相差17年的大哥與母親一同照料全家。當年家中經營毛衣山寨廠，雖一家在上水租住面積逾千方呎的物業，惟家裏放滿大小機器，他每天放學回家便會幫忙織毛衣，年僅4歲的他已在街市當小販賣衣服，但工廠多次面臨倒閉，及至就讀中學時期，生意才穩定下來，其後家人更有能力將其送到英國讀大學。



大家小時候必定寫過《我的志願》這個作文題目，他回想指，當年希望能成為記者、作家或老師，大學主修IT後選擇回港當老師，及後加入家族的工廠幫手。



因當時電腦未普及，部分港人對電腦仍感抗拒，但修讀IT的他深信工廠行業應電腦化，不然每天花時間以人手尋找訂單，欠效率之餘，也易出錯。有見及此，他與朋友們一起成立公司，設計會計程式，一方面協助自己家族公司，另外也能將程式售予其他廠商；最後，他們以每個程式約萬元成功售予數十個廠商，賺了數十萬元。



其家族公司華嘉集團是一間中國紡織品進出口公司，主要生產毛衫、綿針織品及服裝等，主銷地區包括美國、日本、加拿大、歐洲及東南亞等。隨着公司生意穩定下來，加上內銷市場發展暢順，他為滿足自己貪玩的性格，便開拓新生意。



在1993年，莊雄志以20萬美元（約156萬港元）買入美國最大乳果雪糕品牌TCBY在中港的特許經營權兼生產權，在自家工廠生產雪糕，並將品牌引入內地及香港，總投資額達250萬美元（約1,950萬港元）。當年品牌在港曾掀起一股熱潮，在半年間開設9間分店，高峰時期曾擁20間分店，分銷地點達600個。



惟香港店舖租金太貴，加上每年市場推廣費用高昂，開業十年後，最終也敵不過貴租，品牌徹離香港市場。他坦言：「投資最重要識得止蝕，一見唔對路就要離場，如果唔係只會睇住失敗。」



近年家族經營的工廠愈來愈難捱，他稱，除工資上漲、社保成本大增外，近來內地政府對工廠污染監控趨嚴厲，令製衣廠經營環境轉差，故數年前家人趁工廠仍有錢賺時賣盤，轉手獲利逾億元。另家族仍持有廣東河源一幅地皮，地皮面積有6個太古城般大，未來有意發展為商住項目。



數年前選擇退休享受人生之際，朋友們向他招手，邀請他合資搞新項目，其中包括斥資約600萬元投資元朗丁屋項目，至今回報達70%，另他亦有投資冰室。



●不喜歡炒樓 拍賣會險中伏



在樓市未癲升之時，莊雄志已有足夠彈藥買多個物業，亦有朋友建議他買銅鑼灣地舖投資。惟他不喜歡炒樓，寧願續做實業。



現時他僅持有跑馬地面積逾千方呎的自住樓，以及將軍澳面積近千方呎物業，後者則留予朋友作短租，而單單是該兩個物業，保守估計，市值合共已約半億元。



他多年來均是採「樓換樓」策略，最初在鰂魚涌太古城居住，後來女兒出生後買入北角半山賽西湖大廈單位，及後沽出，並搬入大坑瑞士花園居住至今。



他買入現時居所的過程背後有一段故事，當時業主叫價1380萬元，為測試市場氣氛，在拍賣會出售物業。他本以為在拍賣當天志在必得，但卻出現另一競投者，並把價錢抬高，幸有朋友提點，斷定該競投者做「媒」，提議他即場放棄。最後他成功以原價買入單位。



●花30萬打造私人影院



莊雄志興趣多多，堪稱火麒麟。除足球外，電影則為他另一喜好，他甚至豪斥逾30萬元在家中設置私人影院，配備專業影音效果，難怪他訪問當天也要「急急腳返私竇睇戲啦！」



他觀賞過的電影超過1萬部，其中日本導演黑澤明執導的電影《留芳頌》最激勵他，讓他理解到生命的意義，明白到應該用自己的能力去為他人服務，在世間留下一些貢獻，那怕只是極渺小的幫忙！



此外，他認為由名導演Frank Capra執導的美國電影《It's a Wonderful Life》（港譯風雲人物）的主角與自己最相似，笑言自己遇上困難仍以正面積極態度去面對，相信凡事總有轉機！

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