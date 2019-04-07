財經評論：美數據再顯矛盾　特朗普扭曲遺禍

美國上周公布的非農職位增長略勝預期，稍為紓緩市場對經濟邁向衰退的憂慮，加上通脹壓力溫和及美國總統特朗普施壓，聯儲局看似難以加息，美股更有望再創新高。然而，特朗普強行扭曲經濟循環，只會激化資產泡沫，一旦爆破，恐會成為日本「經濟迷失」翻版。



美國勞工部上周五公布，3月非農職位由2月的2萬個，大幅回升至19.6萬個，略高過市場預期的17.7萬個；失業率則維持在3.8%的四十九年低位。若單看就業數據，聯儲局根本毋須「放鴿」，惟事實是當局早前預期今年不加息，明年或只加一次。這樣的論調實有激化資產泡沫之虞，同時有違當局的兩大職責：保持「就業極大化」及「使價格穩定」。再者，「放鴿」理由是去年12月加息前已有的因素，老調重彈實難自圓其說。



更重要的是，特朗普為了選票，繼續對聯儲局窮追不捨。非農數據公布後，他反而要求減息及停止「縮表」，並揚言若這樣做，美國經濟將「火箭式」增長，原因是沒有通脹。然而，他再次刻意淡化其上任短短兩年，政府總負債已攀升逾一成，首次突破22萬億美元，以及今年度財赤料近九千億美元，創2012年以來最多的事實。如此的財政失衡已成為美國金融系統一大隱患！一旦聯儲局聽命減息及停止收水，只會主動地為債務「開綠燈」，後果不堪設想。足見特朗普只想在明年大選前盡力谷起經濟，行為極其自私，扭曲經濟只會禍及全球。



其實，早有報道指出，特朗普並不擔心債務持續上升，原因是當債務有機會爆煲時，他已完成兩屆總統任期。所謂債務爆煲，不是單純賴債，而是以目前的負債數量，單是支付利息，已多於美國軍事或醫療開支，無疑已屆不可持續。特朗普經常提及不滿加息，反映他是知道問題所在，因再加息的話，顯然會打擊其爭取連任的勝算，更會打亂成功連任後的四年部署。因此，他除了打「開口牌」外，更不斷放風有意炒掉聯儲局主席鮑威爾，令後者受壓，同時委任同聲同氣的人出任職務，不惜一切摧殘聯儲局公信力。



歷史早已顯示，經濟有其盛衰循環，特朗普則蓄意扭曲，例如在上任後推行減稅，谷高了去年美國經濟增長，當財政政策無以為繼，就想勒令聯儲局放水。試問若聯儲局真的聽命減息，之後仍有招數力谷經濟嗎？這樣扭曲的行為，只會讓下次衰退來臨時束手無策，並禍及全球，他無疑是以短暫快樂來換取長期痛苦。

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