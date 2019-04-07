可能是全球最重要數據！一旦4月再挫　跌市恐來臨

外國傳媒報道，曾準確預測2015年8月大跌市、2018年2月1日警告債市有異象恐推冧股市、同年8月再警告不要入市，結果言中的Leuthold Weeden投資總監Doug Ramsey最新表示，目前絕對不是買股時機，並警告美國消費者信心正響起警號。



據他的研究發現，由美國經濟諮商會(Conference Board)公布的美國消費者現況指數(Present Situation Index)，與標指的表現有密切關連，一旦出現明顯下跌趨勢，標指都會跟隨。令人擔憂的是，目前情況正正就是這樣。



該數據是每月底披露，在3月31日公布的最新數值為160.6，較2月底的172.8大幅下跌，為2008年以來極少出現的巨大跌幅，並跌穿了10個月移動平均線。根據往績，一旦翌月數值未能收復10個月平均線，標指則很有機會跟跌，平均跌幅約6.8%。(本文附圖)



不過，Ramsey指出，從圖中可見(圓形部分)，一次半次的急跌不能作準，因1999年及2006年也出現過，數據之後就收復10個月平均線，並重拾升軌，股市亦相安無事。因此，投資者必須關注4月底數據公布時會否出現反彈，惟一旦再跌，就更能印證美股見頂。



他又警告，投資者別輕視該數據及未來的股市調整，隨時會將過去10年的升幅完全抹去，因往績已顯示，一旦消費者信心轉弱，是會形成持續跌浪，只要連續下跌數個月，就可以相信美國自2009年中以來的經濟復甦完結。



Ramsey一向以較「另類圖表」作警示，例如在2018年2月1日，他以道瓊斯債券震盪指數(Dow Bond Oscillator Index)出現異象，警告股市很快大跌；2018年8月19日則以市銷率來警告美股不便宜，更似2000年冧市前夕；同年10月28日以TRIN指數警告股市未跌夠。事後均證明有效測市。

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