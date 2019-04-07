金價或有支持！中國連續4個月增購

外國傳媒報道，中國在周日(4月7日)下午公布了外匯儲備數據，值得留意的是黃金儲備連升4個月，反映全球央行建立黃金儲備的趨勢持續。



根據人民銀行數據，中國3月黃金儲備達6,062萬安士，較2月的2,026萬安士為高。若以噸計，即增加了11.2噸，再之前的2月增9.95噸；1月增11.8噸；去年12月則增9.95噸。最新數據反映中國重啟穩步增持黃金的步伐，上次類似行為是2015年中至2016年10月，當時幾乎每月都增持黃金。



另有數據顯示，全球政府在2018年增持了651.5噸黃金，為歷史第2多紀錄，當中以俄羅斯最多，反映該國有意「去美元化」。



各國央行增持成為了金價推升力量，高盛預計，金價在未來12個月有機會升至每安士1,450美元。上周五(4月5日)收報每安士1,291.76美元。

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