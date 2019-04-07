新盤UPDATES：收票不俗　長假期連錄成交

住宅樓市由低位反彈，帶動市區新盤收票情況不俗，而其他一手項目於清明節及周末3天假期亦連錄成交。



●長沙灣家壹累收約540個登記 超額認購4.4倍

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，周二開售100伙的恒基地產(00012)長沙灣家壹，截至周日(4月7日)下午三時半，累收約540個登記，超額認購4.4倍，其中有2位入票人士為代理，項目將於周一晚上8時截票。



他續稱，按地區劃分，有一半入票來自九龍，三成來自新界區，而用家及投資者分佔65%及35%。他預計，完成首輪銷售後，緊接有機會加推4號及5號價單，預計在復活節或之前再作一輪銷售。



他又表示，現時樓市正處於V形反彈，估計是次上升浪會更長，加上市場有機會減息，在一片正面因素下，形容不少買家「一聞到陣味，就出嚟」尋找入市機會。



對於今年樓價走勢，他認為市況已有所改善，樓價升幅由年初的預測升幅約7至8%，調整至2019年全年的15%升幅，料今年底樓價水平較去年高峰位更高出約8%。他又估計，第二季的一手交投量將會較首季約5,500伙更多。



上周香港地產建設商會提出的新盤銷售手法建議，林氏表示不評論，但集團會維持一向做法，只會讓特色戶及售價較貴的單位才以招標推出，一般單位則沿用價單形式。



●凱滙高層兩房呎售近2.69萬 創觀塘標準戶新高

信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期，長假期間暫錄約11宗成交，其中3座39樓J室兩房戶，實用面積500方呎，成交價1,342.83萬港元，呎價26,857元，再創觀塘區標準單位歷來新高紀錄。



據悉，項目第1、2期開售至今僅短短不足4個月，累積速售1,604伙，金額近200億元，料創一手住宅銷售條例生效以來，賣樓套現速度最快紀錄。



●上源三天假期連沽17伙

萬科置業(香港)旗下屯門上源於清明節長假期(4月5日至7日)共錄得17宗成交，創項目近月周末銷售數量新高，包括一房、二房及平台單位，共套現近1億元。當中3B座UG層B單位，實用面積416方呎，連57方呎平台，成交價為586.9萬元，呎價14,108元。項目至今累計銷售720伙。



●日出康城晉海II三天沽5伙

新鴻基地產(00016)將軍澳日出康城晉海II過去3天共沽5伙，成交價介乎854萬至938萬元，套現約4,364.2萬元。



●啟德1號(II)大單位4540萬沽

中國海外發展(00688)旗下九龍啟德1號(II)，低座第12座5樓，以4,540萬元沽出，面積1,583方呎，呎價約28,680元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/