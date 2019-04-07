Hypebeast拓展內地市場　優勢是「唔使驚假貨」

潮流界國際殿堂級平台Hypebeast(00150)創辦人兼主席馬柏榮接受東網專訪時表示，公司業務主要集中在海外市場，現時中國市場僅佔整體業務約20%。隨中國經濟發展，人民消費能力提升，當地市場發展潛力大，公司正加大在中國市場的發展，並計劃增聘至少10名員工以拓展中國市場。



他續指，雖然內地現時有不少電商，但公司定位獨特，是一個涵蓋生活文化、時尚、音樂等資訊的生活平台，並非以純電商模式營運。加上公司與多個國際男女時尚與潮流品牌合作，在貨源及商品質量上有保證，「至少唔使驚假貨」，對比其他電商仍有自身優勢。



他坦言，由於公司在歐美市場發迹，故香港、中國等地的消費者對公司的熟悉度不及海外市場。為此，在2017年在本港大型商場開設首間實體門店，使更多消費者接觸其品牌，並提高大眾對公司的熟悉度，繼而把實體店的客戶引流到公司的電商平台上，正計劃在美國紐約開設全球第二間門店。



他強調，開設門店並非放棄電商業務，只是提供更多渠道吸引客群。在深耕現有市場及發展中國市場的同時，仍致力拓展其他潛在市場，在不同的地方「播種」如南韓，因當地對潮流文化的需求高。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/