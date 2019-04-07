港銀出招逾十次改善細企開戶　惟融資仍難

環球打擊洗錢力度加大，香港銀行對中小企開戶審查嚴格。不過，金融管理局近年積極解決中小企開戶難的問題，平均未能成功開戶的申請比率，由2016年初的10%降至2018年約5%。據東網統計，港銀最近3年間逾十次出招改善開戶流程。惟有商會代表指，即使開戶流程有改善，中小企仍面對融資困難問題。



根據國際間的反洗錢要求，銀行除於辦理開戶時，需採取客戶盡職審查手續外，亦要定期覆核和更新現有客戶資料。然而，香港銀行在開戶時所進行的盡職審查程序繁複及嚴格，更不時將中小企拒諸門外，令企業老闆大「呻」開戶艱難。



金融管理局發言人表示，現時零售銀行每月平均成功開立的企業戶口約一萬個，當中約6至7成為中小企業和初創企業。截至今年3月底，共接獲5宗企業開戶申請被拒的投訴，而去年全年則有21宗。



發言人補充，該局一直就開立戶口事宜與銀行業界及商界聯繫跟進，並與銀行研究推出不同措施，方便企業和市場獲得銀行服務和提升客戶體驗。根據不同渠道反映的意見，近期客戶體驗已經有改善，相關工作仍會不斷進行。



企業過往開戶難的矛頭，不時直指本港兩間國際大型銀行。滙豐銀行近年逐漸簡化企業開戶流程，包括推出電子身份認證，上周亦再改善中小企及初創公司的開戶程序，專為成立三年以內、本地註冊及營運，營業額300萬美元以下的初創公司，提供便捷的開戶渠道。



不過，從事玩具業的中港中小型企業國際投資交流協進會會長趙志雄認為，中小企於銀行開戶時仍面對諸多留難，即使有銀行改善開戶程序，但對已成立十年八載的企業無甚幫助，雖然開戶問題解決，但中小企仍面對「借水超嚴謹」的另一問題，坦言大部分中小企已轉向財務公司借貸。



銀行的「趕客」行為常為市場詬病，金管局亦曾呼籲銀行勿矯枉過正，指銀行達不到該局「風險為本」原則的監管要求，建議銀行完善開戶程序。



渣打銀行（香港）曾指，該行前線人員夥拍後勤團隊，緊密監察企業開戶的進度，任何帳戶申請未經高級職員覆核，均不會被拒絕，該行同時提供上訴機制，企業可復審戶口申請。



另邊廂，政府去年加大力度擔保中小企貸款，減輕香港企業的融資負擔。據按揭證券公司數據，年初至今共批出590宗中小企融資擔保計劃，涉及總貸款額25.22億元，即每宗貸款約534萬元。



恒生銀行(00011)最近亦透露，去年該行有關計劃下的企業貸款批出宗數，按年勁飆逾兩倍，平均貸款額約500萬元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/