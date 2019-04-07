六福黃蘭詩：未來集中策劃業務大方向

六福集團(00590)副行政總裁黃蘭詩首次以新身份接受東網專訪，她於去年底升職時正值本港零售業轉弱，但她對業務前景並不悲觀，強調任何市況下都要懂得變通，未來會集中於策劃公司業務大方向，目標五年內提升珠寶產品收益佔比至53%。



黃蘭詩為六福創辦人黃偉常的女兒，她在大學主修核數及會計系，並於2006年加入六福，由財會主任做起，後來主力於品牌管理及市場推廣等，2008年進入公司董事局成為執行董事，更在去年12月晉升為副行政總裁。父親黃偉常繼續是公司「揸弗人」─主席兼行政總裁。



在六福工作已踏入第13個年頭，已經半掌管市值約160億元的上市公司，時間不長亦不算短。惟黃蘭詩強調，「完全無預期過，亦無追求過名銜，而且公司的發展並非靠個人力量，是由團隊推動」。在新職位上未來會逐步放手市場推廣工作，集中於策劃公司大方向上。她在訪問中多次強調自己「將勤補拙」，好喜愛金飾珠寶行業的工作，更笑稱自己是公司目標客群之一，經常會購買產品自用。



她去年底接受新職位時正值香港零售開始轉弱。然而，她對業務前景並不悲觀，指亦看不到經濟會出現大蕭條的情況，而且珠寶行業的彈性大、存貨不會過季，重申於零售行業中貨品是重點，但更重要的是要諗方法如何去做。她舉例說，於早年小黃金潮的時候，公司乘勢利用「Cross-selling（交叉銷售）」，帶動當時的珠寶產品銷售有不錯增長，強調任何市況下都要懂得變通。



黃蘭詩以「勤力」及「多諗頭」來形容自己。成立於1991年的六福，形象經歷多次轉變，公司標誌由傳統到早年的型格時尚，去年再進一步作出微調，字型及顏色上更顯女性化，當中黃蘭詩亦有份參與該標誌的設計概念。事實上，進入六福以來，黃蘭詩主要負責品牌及推廣工作，約九年前由她第一輯主導的電視廣告出爐，推出更多時尚黃金產品，近年她更參與設計多個輕奢系列，包括「Dear Q」、「Stellar & Stellar」等等，是六福品牌年輕化的功臣之一。



「Dear Q」更是黃蘭詩一手一腳創立的品牌，針對年輕女性市場，2017年底推出至今反應符預期，她稱現時繼續以店中店形式來測試市場反應，相信未來發展空間大，計劃今年內在內地開設獨立店，新品牌起步階段不會大肆擴張。近年六福不斷加大珠寶產品，集團目前珠寶產品銷售佔比約47%，她稱目標五年內提升至53%。

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