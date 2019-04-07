歐洲不似日本經濟迷失？真的要再想想...

外國傳媒報道，由於歐洲目前無論在經濟增長及政治環境，都與上世紀1990年代日本類近，令不少人擔心日本「經濟迷失」會在歐洲重演。



事實上，兩處地方有雷同之處：利率處於零或負利率、債務及壞帳水平高企，以及人口開始老化。再者，歐洲通脹不濟，隨時陷入通縮，情況與日本確認「迷失」前極之相近。



被視為日本及德國經濟專家的彼得森國際經濟研究所(PIIE)主席Adam Posen表示，個人十分擔心歐元區是日本翻版。



數據顯示，歐元區勞動人口已開始減少，主因是人口老化及年輕一輩養育的孩子減少，預料在2045年人口就會見頂，令該區情況與日本類近。日本人口在過去7年已持續減少，目前每3人之中，就有1人年屆60歲或以上。人口老化通常會減弱通脹壓力，因為人們偏向為退休儲蓄，繼而減少消費。



從日本的案例亦可知道，失業率低不等於工資會上漲。由於人口老化，使更多的日本女性及長者投入就業市場，整體失業率雖降至2.3%，為過去逾20年最低水平，但由於新加入的勞動人口水平不高，使工資增長呆滯，根本刺激不了通脹。可幸的是，目前歐元區失業率仍高於2008年金融海嘯發生前，打工仔收入亦有改善。



不過，目前歐元區的通脹低迷情況與日本類近，後者在過去20年為了對抗通縮，利率一直不能上調，歐央行前官員Athanasios Orphanides就此擔心，若以日本案例來看，歐央行似乎在2020年或2021年都完全沒有可能加息。



事實上，歐央行核心通脹仍徘徊約1%水平，遠遠低於央行2%目標。



之後是債務，日本債務佔國內生產總值(GDP)目前約230%，雖然歐元區相關比率僅89%左右，但債息顯示不比日本好，因德國債息處於零水平，情況猶如日本。太平洋投資管理公司(Pimco)基金經理Andrew Bosomworth表示，歐元區在債務問題上並不是與日本不相似，更恐怕是步其後塵。



再者，歐元區開始阻止難民湧入，剛巧與經濟見頂有關連。在2015年，由於北非及中東政局不穩，令湧入歐洲的移民總數見頂，解決了區內人口老化的威脅。不過，最近歐洲已大規模限制非法入境者，恰巧經濟又回落。



事實上，日本經濟一沉不起，與當地限制移民不無關係。在日本1.26億人口之中，僅130萬人是外國勞工。

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