茂宸拓健康業務冀雙線發展

茂宸集團(00273)自2016年獲世茂房地產(00813)主席許榮茂入股逾16%後，公司新管理層積極拓展金融和健康相關業務雙線發展。2016年起進入董事局、現任公司主席的高寶明接受訪問時坦言：「公司2016年9月以前，幾乎是一間空殼公司」，需要「翻天覆地」去轉變，並且在兩年多以來進行多項併購，冀扭轉壞名聲，去變成有盈利的公司。



公司約在80年代上市，曾多次轉手，改過很多名字包括互聯控股、威利國際等。公司以往常常大規模合股，曾被股民稱為「老千股」。高氏亦直認不諱：「公司以前名聲不好，無乜業務」，故就算2016年新股東和管理團隊入主初期，亦難獲得銀行貸款，「要時間去同銀行建立關係，發債亦要等時機。」



該公司隨後亦在2016年12月供股集資，在新水流入之下，開始四出併購。其中一項為發展大健康業務，例如去年與本地婦產專科合作，引入策略股東，以及斥資收購澳洲生殖科企等，以拓展輔助生育市場。目前在香港、泰國、澳洲都有輔助生育業務。當中泰國去年做的輔助生育過案按年增1.25倍至1,800宗，逾90%都是來自中國的客人。



高氏引用統計數據指，中國每8對夫婦便有一對面對生育的困難，據估計2017年內地便有4,000萬對夫婦有這問題，然而內地只有451間醫院有牌照做輔助生育，故單是內地市場已非常龐大。



截至2018年12月底止，該公司持銀行存款及現金約28.13億元，集團首席投資總監林相如表示，下一步或會於東歐和美國物色新的併購目標，原因是這兩個地方的婦女代孕、胚胎的性別選擇都有較完善的法律保障。

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