二手續旺！十大屋苑長假期共26宗成交

中原指出，清明節及周末3天假期期間，十大屋苑共錄26宗成交，全部指標屋苑均錄得買賣。當中以沙田第一城最旺，共佔8宗，包括44座低層E室，實用面積284方呎，以540萬港元沽出，實用呎價19,014元；47座低層D室，實用面積304方呎，則以563.8萬元易手，實用呎價18,546元。



該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市延續3月旺勢，近期二手盤源開始緊張，買家願意追價入市，刺激成交步伐加快。近期一手銷情暢旺，發展商開價亦貼近市價，已難見今年初低開的情況，令樓市氣氛向好，加強買家入市的決心。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/