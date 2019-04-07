北燃藍天：未來派息會有舉動　逐步睇齊同業

北京控股(00392)旗下北京燃氣藍天(06828)去年扭虧為盈卻無恢復派息。聯席主席兼行政總裁鄭明傑接受東網訪問時表示，北燃藍天已成功轉型為一家天然氣公司，「未來一兩年度(派息)會有所舉動，逐步同其他燃氣公司睇齊」。



鄭明傑表示，北燃藍天今年資本開支約為10億元，以投資已有項目和進行併購，地域方面着眼於用戶價格承受能力較高的長三角、以及「煤改氣」政策影響下用氣量較高的京津冀地區。不過，他對燃氣公司近年積極推動的分布式能源項目取態審慎。



儘管公司會繼續物色城市燃氣項目，亦會考慮與同業合作經營，但希望側重液化天然氣（LNG）業務，幾年內着力於發展LNG處理、儲運和銷售（加氣站和直供工商業用戶）各方面的業務，讓公司收入更多元化，不像多數同業倚重城市燃氣。



他解釋，LNG在中國天然氣供應的角色與日俱增，北燃藍天正是要主攻這個產業鏈的發展。如果中國透過採購美國LNG縮減貿易順差，對燃氣公司來說是擴闊了氣源，而且近年經海路來華的燃氣，價格相對陸上管道燃氣有競爭力。



鄭明傑估計，如不考慮併購因素，北燃藍天今年銷氣量增長目標為40至50%。去年公司的城市燃氣項目售氣毛利約為每立方米0.6元人民幣，按年大致平穩；點供（向價格能力較高的工商業用戶直接供應天然氣）則超過0.7元人民幣，按年有所擴闊。他相信，如果燃氣供應足夠，毛利可望擴闊。



鄭明傑目前持有北燃藍天約一成股權，為僅次北控的第二大股東。他不願評論公司股價去年11月中突然暴瀉，但強調自己對公司長遠前景有信心，「有合適價格都會增持，長期持有。」

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