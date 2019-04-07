樓價UPDATES：杏花邨數日已錄4宗買賣

近期港島多個藍籌屋苑成交暢旺，當中柴灣杏花邨本月短短數日已錄約4宗買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●杏花邨29座低層07室，實用面積約643方呎，以三房間隔，座向東南偏東，連租約獲長線投資者以1,035.98萬元購入，實用呎價約16,112元。上址今年3月才租出，月租約2.12萬元。



●鰂魚涌太古城美菊閣低層G室，實用面積1,099方呎，享清靜園景，以1,838萬元易手，實用呎價16,724元。原業主於2013年1月以1,148萬元入市，持貨6年帳面獲利690萬元。



●鴨脷洲海怡半島周末錄得1宗買賣，單位為29座高層E室，實用面積687呎，享園景，以1,283萬元易手，實用呎價18,675元。上址為原業主於2010年以613萬元買入，期內升值約1.1倍。



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九龍區

●大角咀亮賢居以用家主導，放盤一向不多，過去數月僅錄零星交投。屋苑低層C室兩房戶，實用面積555方呎，座向東北方，外望校園景，買賣雙方議價後以880萬元成交，實用呎價15,856元。據了解，原業主於2009年5月以355萬元買入，持貨近10年帳面獲利525萬元。



●長沙灣泓景臺2座高層H室兩房戶，實用面積約464方呎。業主以約1.9萬元放租1個月後，吸引區內客洽詢，最終成交月租1.85萬元，實用呎租約39.9元。據悉，租客為一對夫婦，心儀單位景觀開揚，睇樓兩次便決定承租。



●將軍澳東港城3座低層B室，實用面積約466方呎，為兩房間隔，外望可享開揚園景。單位原以750萬元放售，經議價後減價40萬元或約5.3%，以710萬元獲承接，實用呎價約15,236元。屋苑現時約有60個放盤，叫價約700萬元起。



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新界區

●天水圍嘉湖山莊租務市場氣氛不俗，租金穩步上升，現時平均實用呎租約23元，兩房戶入場租金約1.1萬元。屋苑景湖居11座中層E室兩房戶，實用面積446方呎，以1.1萬元租出，實用呎租約24.7元。



●粉嶺帝庭軒錄本月首宗買賣，剛售出的5座中層F室，實用面積約469方呎，為兩房間隔，外望享開揚景觀，成交價680萬元，實用呎價約14,499元。屋苑目前約有15個放盤，叫價由598萬元起。

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