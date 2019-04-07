樓市癲銀行估值更癲　「上車樂園」破去年高位

美國今年有望不再加息，近月香港住宅樓價升勢轉急，銀行取態亦變得樂觀。東網追蹤20個大型二手屋苑單位，當中佔50%的估價，按月漲幅超過半成，較地產代理樓價指數同期漲幅4.2%為高。其中，鰂魚涌康怡花園更月漲7.7%，而沙田第一城單位則升6.5%，並率先突破去年621萬元估價高位。



據滙豐銀行估價資料，康怡花園E座中層戶，實用面積524方呎，三月時估價765萬元，本月再漲59萬元，至824萬元。中原楊文傑表示，隨着樓價回升，本月該盤買賣有所回落，暫只有1宗個案，單位為N座低層4室，實用面積616方呎，以1,148萬元獲承接，呎價18,636元。



部分屋苑估價更已突破去年高位，包括沙田第一城16座高層戶，實用面積327方呎，本月已升至635萬元，漲價39萬元。美聯翁凱傑指出，物業上月錄逾30宗買賣，一般單位做價已逾500萬元，兩房戶目前叫價升至520萬元起。



中原侯惠良則稱，該盤交投續旺，清明節單日錄得4宗，連周末計算，3天共錄8宗。近日44座低層E室獲買家以540萬元購入，以實用面積284方呎計，呎價19,014元。而同座一個面積相同的低層F室，一月時做價僅450萬元，反映約三個月，樓價彈升兩成。



同區的沙田中心佳寧大廈低層戶，估值亦同步上漲6.5%至554萬元，以實用面積301方呎計，呎價18,405元。事實上，該盤近期部分成交呎價已重上兩萬元關口，為跌市後首現，該單位為實用面積288方呎中層戶，做價達576萬元。而現時放盤叫價最低為570萬元。



至於將軍澳蔚藍灣畔5座中層戶，雖然按月只漲2.1%至785萬元，但同樣已升穿去年776萬元的估價高位。香港置業劉浩勤稱，項目近期入場費由850萬元起，而本月交投已「開齋」，該5座高層D室以818萬元易手，呎價約16,071元。



而去年底受大批內地旅客湧入困擾的東涌，市況亦重回正軌。區內兩大指標屋苑本月估價升幅更進一步擴大，映灣園3座中層戶，實用面積494方呎，現為719萬元，按月再多6.2%。利嘉閣關騰達表示，該屋苑1座中層D室近期售748萬元，相比一個月前同類成交約715萬元，樓價已漲約5%。事實上，同區上月二手交投急增至約100宗，由於平盤被消化，以致近期買家要追價才可入市。



他續稱，同區海堤灣畔市況相若，5座中高層實用面積846方呎的G室，上月成交價為988萬元。但同座中層同室戶，本月售價高達1,050萬元，反映樓價續飆升。現時兩房戶叫價約660萬元起。



樓市氣氛轉佳，市場人士普遍亦睇好後市。理工大學建築及房地產學系教授許智文表示，現時對樓市前景看法，相比三、四個月前變得較為樂觀，除因中美貿易戰緩和外，美國加息步伐亦叫停。雖然近期新盤推出，消耗了不少購買力，但估計直至今年底，樓價仍有一定上升空間，幅度料約5至10%。



部分地產代理則更為樂觀。祥益地產總裁汪敦敬日前指出，預期樓價在今年五至七月期間可追平去年高峰，其後出現的升市，價格仍有接近三成升幅。

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