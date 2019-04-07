致富智庫：唔夠時間做晒要做嘅事？不妨試試...

外國傳媒報道，根據國際民意調查機構蓋洛普(Gallup)調查顯示，有41%美國成年人覺得不夠時間去做一切他們所想的。那麼，應怎樣做才能實現所想呢？



著有多本暢銷書，包括一鳴驚人的紐約時報第一暢銷書《幸福計劃/我的快樂生活提案》(The Happiness Project)，以及《宅媽的年度幸福提案》(Happier at Home)等作者Gretchen Rubin表示，認為自己是很忙的人，在周末必須做一件事！



這就是「給予自己一小時」，她稱之為「具有力量的小時」。這小時只做「你認為一直在拖，沒有把它做完的事」。換言之，「把你認為可以隨時做完，但又經常以沒有時間為藉口的事」，利用周末的一小時，處理已積壓數周、甚至數月的事。



她指出，「具有力量的小時」是可以鍛鍊管理事情的能力，尤其適合自稱「大忙人」的人。她又告誡，很多事情是掌握容易但保持很難，只要持之以恒，必定能成為減壓的好方法，漸漸地就能提升生產力。

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