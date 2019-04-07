吓！Netflix有得租碟　仲要年收逾16億

外國媒體報道，Netflix仍在提供DVD出租服務，雖然這與公司作為串流媒體巨頭的身份格格不入，但每年卻帶來2.12億美元(逾16億港元)收入。



數據顯示，在2018年Netflix擁有270萬DVD用戶，更讓人意外的是，這些用戶主要來自於紐約和灣區等沿海發達地區，而非寬頻缺乏的農村地區。



事實上，Netflix是靠在線租賃DVD服務起家，為用戶提供最新的電視劇、電影DVD郵寄。



收費方面，DVD基本套餐收費為每月7.99元，包括配送費用，且不收取滯納金，高級用戶每月11.99美元，允許每次選擇2張DVD。

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