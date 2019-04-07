沈振盈：港股愈挾恐愈大鑊

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，自1月初至今，全球股市無視經濟狀況及基本因素向淡，全部皆出現顯著的升幅，原因主要在於對利淡因素轉好的憧憬。市場將經濟下行演繹成為貨幣政策會變寬鬆，因而將利淡因素變成為利好因素。



然而，股市的短期走勢可以扭曲於一時，不能扭曲一世。今次的情況，不若十年前的金融海嘯時期，因為資產泡沫已膨脹到極點，經濟亦被過度透支，貨幣再度寬鬆的力量，已不可同日而語。



故此，若然今次的反彈浪，只是用美國停縮表及停加息、歐洲暫緩退市來作藉口，今次反彈完之後，應該是更加「大鑊」。



上周指出，過了「清明」之後，正式踏入「戊辰」月，此月天干及地支皆屬土，市況將更為波動，波幅會較上月為大。上周港股在期指結算後，恒指進一步挾上三萬點之上，走勢既急且狠，似乎頗為急於將大市推高！戊辰月的大波幅應該可期。



本周每日的股巿走勢預測：



周一(乙亥日)：天干屬木地支屬水，水生木之局，反覆上落，高位受壓。



周二(丙子日)：天干屬火地支屬水，水火交戰之局，先高後低。



周三(丁丑日)：天干屬火地支屬土，火生土之局，先高後低。



周四(戊寅日)：天干屬土地支屬木，木剋土之局，沽壓漸現。



周五(己卯日)：天干屬土地支屬木，木剋土之局，出現回吐。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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