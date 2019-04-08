恒生李佩珊：內地新經濟業具潛力　股市調整可吸納

環球股市首季表現理想，恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊認為，今年全球投資前景向好，特別是內地股市，並指新經濟行業別具潛力。另第二季中港股市或出現調整，但可視為吸納機會。



年初至今，內地落實多項經濟刺激政策，她預計能推動實體經濟發展，料今年內地經濟增長可保持6%以上，有助支持股市表現。



國際指數公司將內地股票及債券納入全球指數，可帶動巨額的外地資金流進內地市場。她預期未來一至兩年，將有6,300億港元流入內地股市，料當中4成資金將押注新經濟行業。另有9,400億港元流入內地債券市場。



近年內地新經濟產業急速發展，她認為相關板塊可看高一線。指過去3年，與傳統行業為主的MSCI中國指數相較，恒生中國新經濟指數的年度化總回報高出4.3%。她表示，新經濟行業泛指收入持續高增長、投入較多資源於研究開發、及被政策界定為新經濟的行業。



於內地消費升級及模式轉變下，她特別看好非必需消費品及電子商貿板塊。此外5G今年將進入商用階段，預期5G手機、工業物聯網、無人駕駛等將於未來五年陸續面世，料電訊服務及設備、工業零件等板塊亦可受惠。



年初至今中港股市升幅較高，她認為兩地股市已於首季見底，第二季或較波動，但可視為入市時機，預計整體表現向好。又指中長線投資者可考慮現時入市，或待調整時才分段買入。該行對恒生指數年底目標價為31,000點，滬深300指數則上望4,500點。

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