古勝：教育股可跟勢短炒

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股喺2019年真係幾威，年初至今走勢一直保持大漲小回，恒指上周四雖然挑戰三萬點關不果，但假期前尾市跌幅收窄至50點收報29,936點，資金趁低買貨態度明顯。



從技術走勢睇，恒指已先後上破由去年初高位33,484點回落至10月低位24,540點之反彈黃金比率0.236(26,651點)、0.382(27,957點)以及0.5(29,012點)，未來能否上破及企穩0.618(30,067點)將成後市能否再上關鍵，炒指數者記緊睇位搵食！



如果睇埋外圍，環球投資市場就更顯歌舞昇平，好似美股道指已升到兩萬六水平，滬綜指亦上破3月營造的橫行區阻力，牌面睇三千關已由「阻力變支持」。



唔單止股市，就連虛擬貨幣亦升到唔講得笑，比特幣自4月開始由4,100美元水平，一度抽到上周見5,200美元水平。其他資產方面，紐約期油亦叫做企番穩60美元樓上，美國十年期國債孳息率由早前低位2.3厘彈番上去，睇落資金已經將早前美債長短債孳息倒掛引起的衰退憂慮拋諸腦後。當然，看官可能會問，環球經濟真係形勢大好？古勝無水晶球，既然市場今期吹「東風」，咁順勢而為就包冇錯！



早前講到可以留意部分相對落後的板塊，結果上周四分別有兩個板塊跑出，就係中資航空股及教育股。受惠於國務院常務會議決定，今年降低政府收費和經營服務性收費措施，其中民航發展基金徵收標準降低一半，消息刺激東方航空(00670)、南方航空(01055)及中國國航(00753)上周四分別升3.9%、3.7%及3.3%。



多間大行隨即發表報告唱好，中金指措施將減少航空公司成本，預計會顯著增加企業淨利潤；美銀美林則認為現價尚未反映復甦因素，對中資航空股的「買入」看法更確定，上調板塊盈利預測及目標價；至於摩根士丹利則預期三大航空股未來十五日將跑贏國指。



不過，留意到三大航空股今浪其實累升不少，從年初至今已分別累升89%、59%及51%，且見上周四即市升幅收窄，暗示資金再高追意欲唔大。所以就算中線前景有幾好，只宜趁低吸納，高追可免則免。



另一方面，國家提出就實施中國特色高水平高職學校和專業建設計劃作出部署，加上國務院決定產教融合試點企業興辦職業教育符合條件的投資，將按投資額30%抵免當年應繳教育費附加的政策，帶動教育股逆市抽上，當中睿見教育(06068)、宇華教育(06169)、楓葉教育(01317)及新高教(02001)等升幅介乎4至6.7%。



以圖論勢，楓葉教育剛剛破位而上最值博，可順勢跟進，目標價4.6元不難達到，跌穿4元止蝕。若想追落後，則可揀剛上破降軌阻力的新高教，目標睇5元，止蝕位3.6元。

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