旭陽研涉足氫氣能源　透露有機構就此接觸

半新股中國旭陽(01907)的管理層表示，託管同業生產設施會是公司新的增長動力；公司又正研究涉足氫氣能源，笑言可以做「氫氣界的中石油」。



旭陽主要產品是從煤製成的焦炭，乃煉鋼所需的燃料和還原劑，過程中也會產生焦爐煤氣，可用作燃料或製成不同化學品。



主席楊雪崗表示，現時煤氣用作外銷的比例不大，近半留在生產基地充當燃料，惟煤氣中氫氣含量達到58%，比例遠高於甲烷（天然氣）的23%。如果內地氫氣市場起飛且價格上升，旭陽可以調整產品結構。他又透露，旭陽現時有做氫氣市場的探索和研究，亦有不少機構就此接觸旭陽，原因是旭陽氫氣夠多，以煤取氫的成本亦低過用水。



戰略規劃部總經理孫長江表示，內地目前在廣東佛山、深圳和江蘇如皋測試氫能公共交通，並與上海一樣設有氫氣站。儘管氫能現時只是公司「比較宏偉的構想」，但旭陽的氫氣年產量足夠200萬輛氫氣乘用車使用一年。



主業焦炭方面，楊雪崗估計，內地鋼鐵和焦炭價格今年會溫和上升，但增幅不及過去三年，原因包括產能已去除到平穩狀態。他期望焦炭今年出口量能增加一倍至100萬噸，因為東南亞很多鋼廠在擴建，並且進軍非洲。



楊雪崗表示，併購只是行業整合的方法之一，近年發展的營運管理和技術輸出服務，即公司獲焦炭及煤化工同業委託管理生產設施，可以循「輕資產」的途徑達到同樣效果。旭陽除收取管理費外，還可出售生產技術和研發成本，以及從託管對象的利潤增長中分成，比例介乎20至55%。

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