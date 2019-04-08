【名家筆陣】吳小平：A股牛市 港人投資有法

資深金融人士吳小平在東方產經「名家筆陣」專欄表示，內地清明節小長假前一天，港股收於29,936點，雖未守住3萬點關口，但可謂反彈強勁，恒指總市值已恢復去年6月水平。



港股轉強，部分有賴美股穩定，但更大的原因是受A股牛市帶動。因此港股走勢如何已毋須觀察，只需判斷內地牛市節奏進展便可。



港股雖然也是小牛，但與A股的區別就是成交量。神奇的是，雖然股票價格指數迭創近期新高，但港股日均成交量增幅極小。A股方面，深滬兩市日均成交量近萬億元人民幣(下同)，已是前階段熊市的4倍之多。同時，場外配資正被監管部門強力壓制，如回到2015年沒有管制的時代，每日兩市成交破2萬億元亦是尋常。



高盛及摩根雖是全球頂級投行，估值水平卻趕不上中國任何一家券商。放眼全球，亦未能夠找到一個散戶交易市場，即使熊市也有數千億元成交，而牛市更加有數萬億元，內地券商真是坐地數錢。



事實上，可從兩方面觀察A股牛市有多火熱。第一個，大V草根角度。筆者在內地各平台有近200萬讀者，牛市啟動以來的僅僅兩個月，付費讀者意外激增近4,000名，而付費投資圈友更增近5,000名，以及每晚近百萬人氣的金融視頻直播。筆者每天需回答在網絡上有數千個有關併購、期權及配資等的財經問題，可見內地炒股人群渴求財富增值，擔心錯失牛市的心態。



第二個，官方統計角度。深圳證券交易所最新公布，3月份有實際交易的帳戶達2,632萬個，較1月增長1,146萬個。剔除部分新開帳戶，估計這兩個月的牛市效應，吸引至少1,000萬休眠帳戶甦醒。如每戶帶來新增資金10萬元，股市新資則逾萬億元，這筆資金比未來3年擬發行的公募股票基金還多，必將對已火爆的A股產生顯著的買入動力，怪不得深成指連續13周錄得上漲，創歷史紀錄。



在下一階段，A股必將再上新的台階。尤其是牛市龍頭的券商行業，還將獲得多種政策放鬆的重大激勵。這其中最大的利好，就是疑似放鬆再融資。再融資曾是A股上市公司最大的募資手段，2016年再融資規模達2萬億元，後因監管的「控價、控時、控量」政策而被腰斬。一旦政策鬆綁，短期有利於券商利潤大幅增厚，長期有利維護股票市場的高度活躍。



不少香港朋友指，港股彈性太小，如何參與A股牛市？當下兩地資本市場未完全互通，首先，香港市民可以透過基金或資管產品，北上通道參與A股交易，這裏的收益取決於基金經理的主觀判斷；第二，可以通過私人委託投資，通過內地既有股票或基金帳戶認購行業或主題ETF。



那如何選擇ETF呢？亦是各花入各眼。不過，值得參考的是，券商、軍工、消費類ETF是最近內地資金流入量靠前的ETF，筆者也認為空間較大，攻防具備。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm