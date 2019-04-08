黃國英：升市睇實關鍵支持

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，美國就業數據重回正軌，港股應該繼續破關，拾級而上。升市估頂，可以是一個不惜工本的大製作。2018年淡友表面上大成功，卻是在2017年犧牲了過萬點來部署。



近期Crescat Capital被吹捧為賺錢之神，實際上之前有足足六年食穀種。為了剎那的光輝，付出不合比例的代價。



雖然看來恒指最終不易突破去年高位，但市場走勢的發展，並非一門科學，沒有甚麼應該不應該。社會集體亢奮，又或者有大批淡友集結要挾倉，比合理價超買一兩成，根本是輕而易舉。



何況和物業相比，藍籌股的估值依然低，萬一更多人接受以股票作為主要資產配置工具，波動區間大幅向上移，其實亦無可厚非。



升市看支持，一日未掉頭回落，跌穿關鍵支持，就繼續追住買。最終一定會輸一鋪，但賺頭蝕尾，一定除笨有精。對於評論員，這種策略卻是愚蠢，例如自己永遠要背負33,000點追貨的污名，逆市估頂，就永遠斷章取義，以高位清倉欺世盜名，升浪途中的製作費隻字不提。不過，投資並非辯論比賽，重點是市場中的勝負，所以還是明知故犯。



接火棒是不少人的心魔，有這種擔心的話，不如索性從此對股票不聞不問。股市波幅大，並非適合所有人。至於說經濟差，第1季度的數據是在去年底跌市已經反映。當然，閣下可以建構一個再次急轉直下的願景，問題是市場明顯並不認同，反而在博回穩甚至復甦。太過自我的作戰方式，是需要深不見底的荷包去支持，不如算了吧。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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