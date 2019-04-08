大健：投資是少數人獲勝的遊戲

財經分析家大健在東方產經「中環Hot Talk」專欄表示，每逢提起強積金，相信都會聽到大致相同的批評，就是收費太高和投資表現太差，甚至有不少投資高手會說自己投資的表現遠比基金經理優勝。不過，雖說很多人不滿基金經理的投資表現，但在強積金之外，仍然有很多人去「幫襯」銀行或保險公司買基金。.



最近有幸受邀請出席一個投資講座，借此機會做了一個簡單的調查，就是問問在場的幾百位散戶今年投資表現如何。不過，今年第1季剛好結束，先來計計數。



今年首3個月恒指上升約16%，在51隻恒指成分股之中，有48隻錄得上升，當中最高升幅的首位達四成或以上。至於A股表現更好，幾隻成交活躍的A股ETF今年首3個月的升幅更有約三成。



因此，筆者請在場散戶，其年初至今投資回報是正數舉手示意。一如所料只有十多隻手舉起，當然向來散戶都是「收收埋埋」，贏錢唔會認。因此再進一步讀出幾隻股票的名字，並問在場散戶有否持有，結果大部分人均沒有。其實那些正是今年表現最好的幾隻恒指成分股。



以上調查當然不能作準，但基金經理的投資表現往往跑輸大市已有不少研究證實。或者，投資就是一場只有少數人能勝出的遊戲，無論是專業或業餘。

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