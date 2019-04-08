劉嘉晉：香港酒店業前景穩定

烏托邦資產管理合夥人劉嘉晉在東方產經「芬Man睇市」專欄表示，一直以來，旅遊業對於香港的經濟發展都十分重要。在旅遊業中，洒店住宿是一個重要部分。據統計，香港的酒店於2017年全年的整體入住率為89%，而去年續有所上升，增加2個百分點，全年入住率為91%。



平均房價方面，去年酒店的平均日房租為1,334元，其中以中價酒店的房租增長最大，房價平均約760元，上升約13.8%。在香港入住酒店的旅客，包括歐美、澳洲和東南亞等地；其中訪港人數和酒店入住率最高的為內地旅客，去年12月訪港的內地旅客人數就逾500萬人。



由於內地旅客來港的主要目的是購物，因此處於購物熱點的油尖旺區中的高級酒店一向較受歡迎；加上如果碰到內地各種長假期，如五一黃金周等，酒店的入住率更可以達到90%以上，未來整體行業前景秀麗。



筆者相信，在這個行業的龍頭新世界發展(00017)，是值得大家關注的一員。截至去年底，集團於香港、內地及東南亞擁有15間酒店，而新開業的奢華品牌瑰麗酒店，將佔據由新世界擁有之綜合大樓中的27層，坐擁壯麗的維港景致，將成香港另一新地標。



集團截至去年底止中期業績，股東應佔溢利112.84億元，按年升0.12%，每股盈利1.11元，中期息0.14元，按年持平。期內，集團收入492.67億元，增76.36%；香港物業發展收入210.07億元，升15.49倍，租金收入則錄9.4億元。



集團整體流動性仍然持續強勁，手頭現金達520億元。未來盈利穩定加上財務穩健，現價值得吸納，中線目標價可先定為16.5元。



烏托邦資產管理合夥人 劉嘉晉(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

